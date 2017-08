Hoe scoren we in godsnaam tegen Oranje?

WERNER THYS IN NEDERLAND

26/08/17 - 12u03

Louise Versavel. © Photo News.

EK hockey Hét gloriemoment van het Belgische vrouwenhockey komt er vanavond om 20 uur aan met de EK-finale tegen wereldkampioen Nederland. De Red Panthers willen zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en gaan vechten om goud. Enige vraag: hoe scoor je in godsnaam tegen zo'n topteam? In het verleden bleek dat allerminst evident. Oranje won ook alle vijftien duels tegen België. En toch zien de Panthers kansen.

Louise Versavel (spits): "Geen schrik en schieten in die cirkel" De 22-jarige Louise Versavel, die aan het duel tegen Duitsland een pijnlijke teen overhield, is de laatste jaren één van de productiefste speelsters bij de Panthers. "Natuurlijk zullen we ook nu weer veel moeten verdedigen, maar ik ben zeker dat er in vergelijking met de poulematch tegen Nederland meer kansen zullen komen", aldus Versavel. "Dat is alleszins ons plan. Hoe we moeten scoren? In de cirkel moeten we ons instinct gebruiken, niet nadenken en schieten. Die Nederlandse verdedigsters zitten er immers kort op. Het hoeft dus niet per se uit strafcorner te gebeuren."



Alix Gerniers. © photo news.

Alix Gerniers (aanvallende middenveldster): "Ervan profiteren dat druk bij hen ligt" Ook Alix Gerniers is ervan overtuigd dat de Red Panthers straks meer in de cirkel zullen geraken. "Een pak kansen gaan we wellicht niet krijgen. Het komt erop aan om superefficiënt te zijn. Nederland is niet zo sterk als pakweg twee jaar geleden. Het is een jong team en zij staan voor eigen publiek ongetwijfeld onder druk. Daar kunnen wij van profiteren." De 24-jarige Oost-Vlaamse maakte in 2012 in Kontich ook de kwalificatie voor de Spelen van Londen mee, maar schat dit moment hoger in. "Kontich was mijn eerste toernooi en ik dacht dat de successen niet gingen stoppen. Na al de ontgoochelingen van de voorbije jaren is voor mij de ontlading nu veel groter." Charlotte De Vos. © belga.

Charlotte De Vos (laatste Belgische die scoorde tegen Oranje): "Mijn mooiste goal ooit" Vier jaar geleden in het duel om de bronzen plak op het EK in Boom - een wedstrijd die met 1-3 verloren werd - scoorde Charlotte De Vos de 1-2-aansluitingstreffer. "Het was wellicht mijn mooiste goal ooit, daaruit blijkt hoe lastig het is om tegen hen een doelpunt te maken", zegt de ex-Red Panther. "Ik lukte een mooie actie en scoorde met een backhandschot. Niet onmogelijk dat straks een Panther ook met zo'n actie uitpakt." Als gewezen kapitein van de nationale ploeg leeft De Vos nog intens mee. "Dit is zo fantastisch. Deze prestatie verbaast me niet. Ook tijdens de World League zag je al dat de Panthers geëvolueerd waren. Ze spelen met de perfecte ingesteldheid."

Adam Commens (technisch directeur): "Op strafcorner kunnen ze kwetsbaar zijn" "Wat een pleasant surprise, deze prestatie van onze Panthers", glunderde de Australische technisch directeur Adam Commens. "Hoe we tegen Nederland moeten scoren? We moeten vooral naar de matchen van Nederland uit het verleden kijken en analyseren waar ze kwetsbaar zijn. Een veldgoal maken is lastig tegen hen, op strafcorner zijn ze iets fragieler. Tegen Spanje en Tsjechië lukte het de Panthers om uit strafcorner te scoren. Tegen Duitsland kregen we acht mogelijkheden, maar stonden onze specialisten niet altijd op het veld." Bondscoach Niels Thijssen gaf de Panthers donderdag 2 procent kans om Europees kampioen te worden. En Commens? "Ik ga toch voor tien procent", lacht hij.



Een juichende Aisling D'Hooghe (rechts). © photo news.