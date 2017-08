Finale! Red Lions overleven bloedstollende shoot-outs tegen stugge Duitsers

Dries Mombert

25/08/17 - 18u35

© photo news.

EK Hockey De Red Lions hebben zich geplaatst voor de finale van het EK hockey. Onze hockeymannen waren na shoot-outs te sterk voor een stug spelend Duitsland. Daarin was doelman Vanasch nog maar eens de grote held bij de Lions. De tegenstand komt zondag uit Engelse of Nederlandse hoek.

Na de weifelende prestatie tegen Spanje hadden de Red Lions een en ander recht te zetten in hun halve finale tegen Duitsland. Onder het mom 'de aanval is de beste verdediging' trokken de spelers van coach Shane McLeod vanaf het startsein in de aanval. De Duitse goalie kwam met de schrik vrij, maar een vroege voorsprong zat er voor de Lions niet in.



De Duitsers klaarden die klus wél. Na drie minuten kregen de withemden een strafcorner en Lukas Windfeder poeierde oog in oog met goalie Vanasch de opener genadeloos tegen de netten. België reageerde gevat en drukte Duitsland met de rug tegen het eigen doel. Een strafcorner leverde niets op, waardoor het eerste kwart dan toch afgesloten werd met een achterstand.



In het tweede bedrijf bleef België zoeken naar de gelijkmaker, maar Duitsland verdedigde telkens gevat. Tom Boon kreeg het danig op zijn heupen en probeerde het met een lange slalom. Goed idee zo bleek, want via Windfeder belandde de verdiende gelijkmaker in doel. Alles te herdoen dus, en ei zo na mochten de Lions met een voorsprong de rust induiken. De videoref had het evenwel anders gezien en keurde de 1-2 van Denayer onverbiddelijk af.