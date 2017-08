Historisch! Red Panthers spelen zaterdag tegen Oranje hun eerste EK-finale ooit

Manu Henry

Ze hebben het geflikt, en hoe. Onze Red Panthers staan zaterdag voor de allereerste EK-finale ooit. Nederland wordt zaterdag om 20u de tegenstander. In de halve eindstrijd namen de Belgische hockeydames vanavond knap de maat van Duitsland: 1-0. Nog maar de tweede triomf tegen een land uit de top 10.

"Duitsland (FIH 7) is de grote favoriet. Het is dan wel een jonge ploeg, maar de speelsters hebben veel meer ervaring dan de Red Panthers", klonk het vooraf bij bondscoach Niels Thijssen. Wel, daar was in het eerste kwart weinig van te merken. Onze hockeydames namen het voortouw en creëerden zelfs de beste kansen, maar doelpunten vielen er niet in de eerste vijftien minuten.



Ander verhaal in het tweede kwart. Duitsland groeide steeds meer in de wedstrijd, maar het waren de Panthers die de beste kaarten konden voorleggen na de eerste helft. Terwijl Duitsland met een mannetje minder voort moest na een groene kaart voor Marie Mävers, zette Jill Boon - op aangeven van Barbara Nelen - de Red Panthers op weg naar een 1-0 voorsprong. Het geloof in een historische eerste finale groeide meer dan ooit.

Vreugde bij onder meer Barbara Nelen en Joanne Peeters na de treffer van Jill Boon

Nagelbijten Duitsland wist dus wat het te doen stond na de pauze en schoot beter uit de startblokken. Naarmate het derde kwart vorderde, namen de Panthers het commando echter opnieuw over. Met de talrijke strafcorners werd evenwel te weinig gedaan. Nagelbijten geblazen dus in het vierde en laatste kwart, met één doelpunt verschil én wetende dat je met Duitsers nooit klaar bent - ook niet in het hockey. Maar onze hockeydames hielden stand en boeken zo een fantastische triomf tegen een op papier sterkere opponent. In de andere halve finale neemt organisator Nederland (FIH 1) het in een finale avant la lettre op tegen Engeland (FIH 2).

Revanche De wedstrijd in het Nederlandse Amstelveen was een heruitgave van de halve finale van het EK 2013 in Boom. Toen trokken de Duitsers na shootouts met 2-0 aan het langste eind, nadat het 2-2 stond na de reglementaire tijd. Duitsland zou daarna ook de finale winnen tegen Engeland, terwijl de Belgen de kamp om brons van Nederland verloren.

Zaterdagavond om 20u nemen de Panthers het in de finale op tegen gastland Nederland (FIH 1). De Nederlanders versloegen de Engelsen (FIH 2) met 1-0 in de halve finales. Het nummer één van de wereld wist pas op het einde van de wedstrijd de genadestoot uit te delen aan titelverdediger en olympisch kampioen Engeland. In het Wagener Stadion trof Marloes Keetels (49.) raak in het vierde kwart. In de groepsfase stond België al tegenover Oranje. Toen trokken de Nederlanders met 0-1 aan het langste eind.

"De sleutel tot het succes was om zonder druk aan de match te beginnen", vertelde de Belgische bondscoach Niels Thijssen. "Bij de matchbesprekingen vooraf hamerden we er met de staf steeds op dat de speelsters niets te verliezen hadden", legde Thijssen uit. "Zo konden ze vrijuit spelen en de Duitse defensie onder druk zetten. Mijn hockeysters wisten dat een zege historisch zou zijn".



De Panthers treffen in de finale de winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland, oftewel 's werelds nummer één tegen twee (de tweede halve finale was toen nog niet gespeeld, nvdr). "Een voorkeur heb ik niet", gaf de bondscoach toe. "We gaan nu eerst genieten van onze zege en zullen later wel zien wie de tegenstander wordt. Als we tegen het sterke Nederland uitkomen? We hebben dan misschien twee procent kans om te winnen, maar ik weet zeker dat mijn speelsters die zullen grijpen."



Ook Barbara Nelen vindt dat de Belgen in hun kansen moeten geloven. "We spelen de finale om ze te winnen", aldus de Panther. "Ik heb misschien een lichte voorkeur voor Engeland, omdat ze een plaatsje lager op de ranking staan. Maar het maakt me eigenlijk niet uit. We zijn al zeker van een medaille, nu moeten we alleen nog de kleur kiezen."



Duitsland bleef na de partij achter met een stevige kater. "Zelfs als we tot morgenochtend gespeeld hadden, waren we nog niet tot scoren gekomen", oordeelde de Duitse bondscoach Jamilon Mülders. "België is de verdiende winnaar. Niet dat het verschil tussen beide landen zo groot was, maar het is een feit dat de Belgen vandaag ordentelijk hebben gespeeld. Wij hebben onze speelwijze niet consequent doorgezet en op een cruciaal moment een kans gemist, toen Schröder tegen de paal knalde. Aan de andere kant kreeg de tegenstander maar liefst acht strafcorners, waaruit geen enkele treffer voortkwam. In dat opzicht mogen we van geluk spreken dat de score niet hoger uitviel."