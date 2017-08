Historisch! Red Panthers plaatsen zich voor eerste EK-finale ooit

Manu Henry

24/08/17 - 18u30

© belga.

Ze hebben het geflikt, en hoe. Onze Red Panthers staan zaterdag voor de allereerste EK-finale ooit. In de halve eindstrijd namen de Belgische hockeydames vanavond knap de maat van Duitsland: 1-0. Nog maar de tweede triomf tegen een land uit de top 10.

"Duitsland (FIH 7) is de grote favoriet. Het is dan wel een jonge ploeg, maar de speelsters hebben veel meer ervaring dan de Red Panthers", klonk het vooraf bij bondscoach Niels Thijssen. Wel, daar was in het eerste kwart weinig van te merken. Onze hockeydames namen het voortouw en creëerden zelfs de beste kansen, maar doelpunten vielen er niet in de eerste vijftien minuten.



Ander verhaal in het tweede kwart. Duitsland groeide steeds meer in de wedstrijd, maar het waren de Panthers die de beste kaarten konden voorleggen na de eerste helft. Terwijl Duitsland met een mannetje minder voort moest na een groene kaart voor Marie Mävers, zette Jill Boon - op aangeven van Barbara Nelen - de Red Panthers op weg naar een 1-0 voorsprong. Het geloof in een historische eerste finale groeide meer dan ooit. (lees hieronder verder)