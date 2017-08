Red Panthers strijden straks voor een plek in geschiedenisboeken

Bewerkt door Glenn Van Snick

De Belgische hockeyvrouwen hebben vandaag de kans om geschiedenis te schrijven. In een duel tegen Duitsland kunnen de Red Panthers zich voor het eerst plaatsen voor de finale van een Europees kampioenschap.

De wedstrijd in het Nederlandse Amstelveen, die begint om 17u, is een heruitgave van de halve finale van het EK 2013 in Boom. Toen trokken de Duitsers na shootouts met 2-0 aan het langste eind, nadat het 2-2 stond na de reglementaire tijd. Duitsland zou daarna ook de finale winnen tegen Engeland, terwijl de Belgen de kamp om brons van Nederland verloren.



Duitsland, zevende op de ranking, plaatste zich de voorbije week voor de halve finales door met het maximum van de punten (9 op 9) groep B te winnen. België (FIH 14) werd tweede in groep A na 6-0 winst tegen Tsjechië, 0-1 verlies tegen Nederland en 2-1 winst tegen Spanje.



Volgens bondscoach Niels Thijssen is Duitsland de grote favoriet met 80 procent winstkansen, maar daar gaat Xavier Reckinger niet mee akkoord. De voormalige Red Lion, goed voor 328 caps, is thans T2 bij Duitsland en had ook onder meer de dames van Braxgata en de Belgische vrouwen U21 onder zijn hoede.



"De ploeg met de meeste interlandervaring is België", zegt hij. "Wij hebben de jongste ploeg op dit toernooi. We hebben tien nieuwe meisjes moeten inpassen, maar het is waar dat de saus pakt en we momenteel heel goed spelen. Ze hebben echt indruk gemaakt tegen Ierland. Duitsland blijft een toernooiploeg. De meisjes zien elkaar niet zoveel als de Belgen. We geven hen heel veel verantwoordelijkheid in hun individuele trainingen en krijgen feedback via internet. Maar het wordt vandaag een speciale ontmoeting voor mij. Ik heb zes Panthers getraind in clubverband en had er zeven onder mijn hoede tijdens het WK voor junioren van vorig jaar in Chili."

