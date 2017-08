Oranje laat geen spaander heel van Oostenrijk en springt alsnog over de Red Lions naar groepswinst

Door: redactie

23/08/17 - 21u28 Bron: ANP

Vreugde bij Nederlander Thierry Brinkman © anp.

Niet onze Red Lions, maar wel de Nederlandse hockeymannen stoten als groepswinnaar door op het EK. Het gastland veegde vanavond de vloer aan met Oostenrijk: 6-0. Onze Noorderburen moesten met minimaal vijf doelpunten verschil winnen om zich alsnog tot groepswinnaar te kronen. In de halve finales komt Oranje tegenover Engeland te staan.

Al na 58 seconden was het raak voor Oranje, via een door Bjorn Kellerman verlengde voorzet. Een andere spits, Mirco Pruyser, stond op de juiste plaats om de 2-0 in te tikken, waarna Thierry Brinkman er in het tweede kwart na een knappe solo 3-0 van maakte.



Via goals van Seve van Ass en Billy Bakker werd het 5-0, waarna Mink van der Weerden uit een strafcorner de 6-0 eindstand bepaalde.