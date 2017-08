Red Lions gaan onderuit tegen Spanje en zijn nog niet zeker van groepswinst (2-0)

Door: redactie

De Red Lions hebben hun derde en laatste groepsmatch op het EK hockey in Nederland met 2-0 verloren tegen Spanje. De Belgische hockeymannen waren na hun demonstratie tegen Nederland al zeker van een ticket voor de halve finale, maar de groepswinst kan hun na het verlies tegen Spanje wél nog ontglippen. Om 20 uur speelt Nederland tegen Oostenrijk en onze Noorderburen kunnen de Belgen nog van de troon stoten op basis van het doelpuntensaldo.

Winnen moést vandaag niet meer per se voor de Red Lions en dat was er toch wel wat aan te zien in Nederland. De Spanjaarden -op papier toch een haalbare kaart voor België- waren de gevaarlijkste ploeg en er was enkele keren een (andermaal) uitstekende doelman Vanasch nodig om hen in de eerste twee kwarts van een doelpunt te houden.



Maar na de pauze brak de Belgische ban dan toch. Na twaalf minuten in het derde kwart ontbond Lleonart, dé man bij de Spanjaarden, zijn duivels. De Spaanse topper kwam naar binnen, zette enkele Red Lions in de wind en deponeerde de bal dan kurkdroog voorbij Vanasch in doel.



De Red Lions probeerden te reageren na die treffer, maar de strafcorners leverden niets op. Integendeel zelfs, het doelpunt viel aan de overzijde. Negen minuten voor tijd dribbelde Tarres zich handig een weg in de Belgische cirkel en hij nam Vanasch een tweede keer te grazen. De Spanjaard legde zo meteen de 2-0-eindstand vast.



Door de nederlaag moeten de Red Lions de match van vanavond tussen Nederland en Oostenrijk (20u) toch nog aandachtig volgen. Als de Nederlanders winnen én hun doelpuntensaldo op het einde van de rit beter blijkt te zijn dan dat van de Red Lions, dan zijn zij de groepswinnaar en krijgen ze in de halve finale de op papier haalbaarste kaart voorgeschoteld.