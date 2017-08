Red Lions gaan onderuit tegen Spanje (2-0) en zien groepswinst alsnog door de neus geboord

Door: redactie

De Red Lions hebben hun derde en laatste groepsmatch op het EK hockey in Nederland met 2-0 verloren tegen Spanje. De Belgische hockeymannen waren na hun demonstratie tegen Nederland al zeker van een ticket voor de halve finale, maar zien na de forse uithaal van Oranje tegen Oostenrijk (6-0) groepswinst alsnog door de neus geboord. Zo komen de Red Lions in de halve finales tegenover Duitsland te staan.

Van Doren: "Mentaal niet honderd procent bezig met de wedstrijd" De Red Lions toonden een heel ander gezicht dan dat van de ploeg die Nederland met 5-0 versloeg. De Belgische hockeymannen gingen op het EK in Amsterdam met 0-2 de boot in tegen Spanje. "Dit is heel jammer, we zaten echt niet honderd procent in de wedstrijd", reageerde verdediger Arthur Van Doren na afloop."We waren nonchalant in alles wat we ondernamen", zei Van Doren, die in februari op de Hockey Star Awards van de Internationale Hockeyfederatie (FIH) werd uitgeroepen tot 'rijzende ster van het jaar'. "Het is niet dat de wedstrijd tegen Nederland fysiek zijn sporen heeft nagelaten. Ik denk dat we mentaal al met de halve finales bezig waren. We moeten weer met de voetjes op de grond komen nu. Of we in de halve finales tegen Duitsland of Engeland uitkomen weten we pas vanavond, maar we zullen hoe dan ook heel sterk moeten zijn om door te gaan."