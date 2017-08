Duitsland en Engeland plaatsen zich voor halve finales EK hockey

Door: redactie

23/08/17 - 17u21 Bron: Belga

© photo news.

De Duitse nationale mannenhockeyploeg (FIH 3) heeft zich vandaag op het Europees kampioenschap in Nederland geplaatst voor de halve finales. Ook Engeland (FIH 7) stoot door naar de laatste vier.

Duitsland liet in zijn derde groepsmatch in poule B geen spaander heel van Polen (FIH 20). De partij eindigde op 7-3. Engeland klopte op zijn beurt Ierland (FIH 10) met 2-1.



Duitsland sluit de groep af als winnaar met zeven punten, voor Engeland dat een punt minder telt. Ierland (4 punten) en Polen (0 punten) zijn uitgeschakeld en spelen klassementswedstrijden voor de plaatsen vijf tot acht.



Engeland neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van groep A. Als de Belgen (FIH 5) later op de avond op zijn minst een punt pakken tegen Spanje (FIH 9), of Nederland (FIH 4) wint niet van Oostenrijk (FIH 22), winnen de Red Lions hun groep en spelen ze tegen Engeland om een finaleticket. Duitsland treft de tweede van groep A.