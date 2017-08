Red Panthers rekenen af met Spanje en staan in halve finales op het EK

Bewerkt door: MH

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH-14) heeft zich op het EK in Nederland geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers klopten vandaag in hun derde en laatste groepsmatch Spanje (FIH-10) met 2-1, en eindigen zeker in de top twee van hun poule. In de halve finales wacht hoogstwaarschijnlijk Duitsland.