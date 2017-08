Boekenwurmen, ondernemers en halve Nederlanders: deze hockeysterren vernederden onze noorderburen en jagen op een unieke Europese titel

Dimitri Eeckhaut en Glenn Van Snick

22/08/17 - 16u15

© belga.

Het was ons wat gisteren, op het EK hockey in Amsterdam! De Red Lions die in het hol van de leeuw onze noorderburen een forfaitscore aansmeerden én meteen zeker zijn van de halve finale. Een absolute topprestatie, anders kan je het huzarenstukje van onze Belgische hockeymannen niet omschrijven. Maar wie zijn net Arthur Van Doren, Florent van Aubel en de vedette van gisterenavond, Vincent Vanasch? U ontdekt het hier, in een portret van onze hockeysterren.

© photo news. VINCENT VANASCH (29) - DOELMAN BIJ WATERLOO DUCKS

We kunnen er niet omheen, Vanasch verdient helemaal bovenaan dit lijstje te staan. Gisteren niet geheel verrassend verkozen tot Man van de Match. "Alles lukte me", vertelde hij na de glansprestatie voor de camera's. Vanasch is de onbetwiste titularis bij de Red Lions en heeft op 29-jarige leeftijd al heel wat watertjes doorzwommen: drie Belgische titels met Waterloo Ducks, twee titels in de Nederlandse Hoofdklasse en één gouden plak in de Euro Hockey League met de Nederlandse topclub Oranje-Zwart. Een knap palmares voor een doelman die door omstandigheden pas laat aan de oppervlakte kwam. Vincent Vanasch is bovendien een student kinesitherapie. Lees ook Oranje likt wonden na historische 0-5 tegen Red Lions: "Ongekend pak slaag" en "Gezichten op wanhoop"

Red Lions vernederen Oranje (5-0) en stormen naar halve finale EK hockey © belga.

© photo news. EMMANUEL STOCKBROEKX (23) - VERDEDIGER BIJ BLOEMENDAAL (NL)

Geloof het of niet maar 'Manu' Stockbroekx heeft op zijn 23e al meer dan 100 caps achter zijn naam staan. Een certitude dus achteraan bij de Red Lions. Onverzettelijkheid en snelheid zijn de voornaamste troeven van de speler van Bloemendaal - die net als Vincent Vanasch, Arthur Van Doren en Florent van Aubel tijdens de Europese hockeystop in januari één maand in India aan de slag ging. Enig werkpuntje: het potje van Stockbroekx durft al eens over te koken.



LOÏCK LUYPAERT (26) - VERDEDIGER BIJ BRAXGATA

Loïck Luypaert is niet alleen defensief een baken van stabiliteit, ook offensief draagt hij zijn steentje bij. De 26-jarige verdediger heeft een uitstekende lange bal in zijn stick en bovendien is hij met zijn sleep een troef op strafcorners. De speler van Braxgata Hockey Club - zij spelen op De Schorre in Boom - ontbolsterde volledig op de Olympische Spelen van Rio, waar België na verlies tegen Argentinië zilver haalde. Hockey is niet het enige in Luypaerts leven: hij is student Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. © photo news.

© getty. GAUTHIER BOCCARD (25) - VERDEDIGER BIJ WATERLOO DUCKS

Polyvalente kerel deze Gauthier Boccard. Vroeger een van de productiefste aanvallers van de competitie, maar nu omgevormd tot een oerdegelijke verdediger. De man uit Ukkel speelt net als Vanasch bij de Waterloo Ducks. In de finale op de Olympische Spelen van Rio pakte Boccard uit met een wondermooie pot. Goud bracht het niet op, de titel van een van de mooiste doelpunten van het toernooi wel. Boccard is een bezige bij: hij combineert tophockey met studies aan de economische en technische hogeschool Ephec.



ARTHUR VAN DOREN (22) - VERDEDIGER BIJ DRAGONS

Van Doren is de absolute leider van de defensie. Een rustbrenger, een beest in het duel en nog gevaarlijk met zijn infiltraties. Het totaalplaatje, met andere woorden. Hij speelt alsof ie al tien jaar op het hoogste niveau actief is - we zouden haast vergeten dat de verdediger van de Dragons pas 22 jaar is. In 2016 kreeg Van Doren de Gouden Stick, de trofee voor de beste hockeyspeler. Sinds kort combineert hij zijn hockeybestaan met een functie in het bedrijf van zijn vader. Broer Loïc, de vaste doelman van de Dragons - is als reservedoelman mee naar Amsterdam. © belga.

© photo news. FELIX DENAYER (27) - MIDDENVELDER BIJ DRAGONS

Felix Denayer is een intelligente en mondige speler. Een van de sterkhouders van de Red Lions - op het middenveld vervult hij een cruciale rol in de spelopbouw. Nóg meer dan zijn collega's was Denayer ontroostbaar na de verloren finale in Rio. Hij ambieert namelijk altijd het allerhoogste. "De olympische finale spelen was een droom, maar daar zijn we nu niet meer tevreden mee", vertelde de middenvelder van Dragons enkele dagen geleden. Intussen weet Denayer ook wat hij zal doen na het hockey: hij heeft een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak.



SIMON GOUGNARD (26) - MIDDENVELDER BIJ WATERLOO DUCKS

Een absolute meerwaarde in de as van het veld. Simon Gougnard speelde een tijdje in Nederland, maar keerde twee jaar geleden terug naar zijn thuisland. Eerst bij Racing, nu bij de Watducks. De kwaliteiten van Gougnard? Een uitstékende techniek, de vista van een topper en een over-mijn-lijkmentaliteit. Een beetje de Enzo Scifo van hockey, zeg maar. Neem van hem maar eens de bal af... © photo news.

© belga. TOM BOON (27) - AANVALLER BIJ RACING

De onbetwiste goalgetter van de Red Lions en absolute wereldtop. Tom Boon was op het vorige EK een van de topschutters en is ook nu nog steeds een van de Belgische protagonisten. Na een Nederlands avontuur bij HC Bloemendaal is Boon sinds twee jaar terug op de Belgische velden te bewonderen. Naast zijn hockeykwaliteiten, heeft Boon ook een neus voor het ondernemerschap. Hij brengt zijn eigen sticks op de markt en organiseert hockeyclinics. Leuk weetje: zus Jill speelt bij de nationale damesploeg.



THOMAS BRIELS (29) - AANVALLER BIJ ORANJE-ROOD (NL)

Een snelle, aartsgevaarlijke en doeltreffende pocketspits. Met zijn puntgave techniek weet de aanvaller zich uit elke benarde situatie een weg te banen. Zijn carrière startte bij Oranje-Rood, waar hij komend seizoen na twee jaar Dragons opnieuw naar toe trekt. Briels is een woelwater die zich duidelijk in zijn sas voelt onder de vleugels van de Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod. Op zijn erelijst meer dan 250 caps. © belga.

© photo news. CEDRIC CHARLIER (29) - AANVALLER BIJ RACING

Aanvaller met de nodige adelbrieven: was met zijn 18 jaar de jongste op de Olympische Spelen van Peking. "Op school wisten ze toen niet eens dat ik hockey op topniveau speelde. Tot ze plots hoorden dat ik geselecteerd was voor de Spelen: 'Ah, dan moet hij goed zijn' (lacht)", vertelde de Anderlechtenaar jaren geleden. In 2012 was hij vervolgens een vaste waarde tijdens de Spelen in Londen en ook in Rio was hij een belangrijke schakel. De teller van de 29-jarige aanvaller - die graag op avontuur gaat met de bal aan de stick - staat al op bijna 250 caps.



SEBASTIEN DOCKIER (27) - AANVALLER BIJ BEERSCHOT THC

Sébastien Dockier, aanvaller bij de Red Lions, speelde tot vorig seizoen bij het Nederlandse Den Bosch. Komend seizoen keert hij echter terug naar zijn oude club: Beerschot THC. Dockier is met zijn vaak spectaculaire treffers een publiekslieveling: zo is zijn 'reverse' shot alom gevreesd. Ook Nederland kent nu zijn killersinstinct, onze noorderburen kregen er van de goaltjesdief gisteren twee om de oren. © photo news.

© photo news. FLORENT VAN AUBEL (25) - AANVALLER BIJ DRAGONS

De Oost-Vlaming Florent van Aubel is één van de Belgische speerpunten. De 25-jarige aanvaller teert op zijn technische vaardigheden en ijzeren discipline. Wie hem een seconde uit het oog verliest, is eraan voor de moeite. De spits heeft al verscheidene eretitels in de kast. Zo won hij in het verleden al de Gouden Stick als beste speler in België. Van Aubel studeert communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Vorige maand miste de vedette het World League-toernooi in Johannesburg, maar raakte net op tijd fit voor dit EK.