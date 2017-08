Oranje likt wonden na de historische 0-5 tegen de Red Lions: "Ongekend pak slaag" en "Gezichten op wanhoop"

© Algemeen Dagblad.

De Red Lions hebben gisteravond geschiedenis geschreven. Ze trakteerden de Nederlandse hockeymannen op hun één na grootste nederlaag ooit op een landentoernooi. Het was pas de vijfde keer dat ze een match met vijf goals verschil verloren. België is het eerste Europese land dat Oranje zo zwaar inpakt. Dat komt aan, bij onze noorderburen. Enkele reacties uit de Nederlandse pers.

AD.nl: "Zo'n avond was het" "Oranje was het helemaal kwijt", schrijft AD.nl. "Er vielen groene en gele kaarten uit frustratie, de gezichten stonden op wanhoop. Zelfs met maar twee Belgische lijnstoppers ging de zoveelste strafcorner van Nederland er niet in. Zo'n avond was het. Tom Boon prikte bij een uitbraak wel raak en bezorgde Nederland de grootste EK-nederlaag ooit: 0-5."



"Eén nederlaag op het EK tegen België, hoe ontluisterend en gênant ook, betekent niet meteen dat de ploeg afgelopen jaar niets is opgeschoten. Maar toch. De manier waarop Oranje vanavond in het Wagenerstadion voor bijna 10.000 fans werd afgedroogd, deed in veel denken aan de Olympische Spelen van een zomer geleden. Die vrijdagavond in Deodoro, waar de tranen rijkelijk vloeiden."





Telegraaf.nl: "Ongekend pak slaag" "De formatie van Caldas (de Nederlandse bondscoach, nvdr) was misschien niet eens zo veel slechter, maar was in effectiviteit veel minder dan de Belgen", schrijft telegraaf.nl. "De winnaars van zilver op de laatste Olympische Spelen schoten ongeveer elke fatsoenlijke bal die ze kregen in de cirkel erin." Voor De Telegraaf zijn we plots ook de zogenaamde Angstgegner voor Nederland. Ze tekenen ook volgende quote van Caldas op: ""We zijn misschien iets te rustig begonnen. Pas bij een achterstand zijn we gaan aanzetten. Daardoor liepen we achter de feiten aan.'' © telegraaf.nl.

Hockey.nl: "Wat een weelde" © photo news. "Twee Belgische armen gingen overtuigend in de lucht", lees je op hockey.nl. "Aanvoerder Thomas Briels keek om zich heen, zag een uitverkocht Wagener Stadion vol met oranje supporters en wees met zijn linkerarm nog maar eens naar het publiek. 0-3, in het nationale hockeystadion van Nederland. Wát een weelde. En toen wist hij nog niet eens dat het in een 0-5 zou eindigen. De bal ging van linksachter hoog over de Nederlandse zoneverdediging, waarin Sander Baart mistastte en Briels de bal vrij langs Pirmin Blaak schoot."



"Een jaar geleden werd het bij de Olympische Spelen nog 3-1 voor de Belgen, de eerste overwinning voor België ooit tegen Oranje. Dat was een dreun. Dit keer was het net anders. Geen uitschakeling in een titeltoernooi, maar wel een grove waarschuwing van de Belgen dat ze serieus favoriet zijn voor de Europese titel. Dit was pas de tweede Belgische overwinning in twintig duels tegen Nederland. Al vanaf de eerste minuut werd helder dat het een treffen was tussen twee hockeygiganten. Billy Bakker verloor in de eerste twee minuten meteen twee persoonlijke duels van de sterke Victor Wegnez. Het was duidelijk dat deze wedstrijd van een ander kaliber was dan die tegen het arme Spanje. Even later kon Sebastien Dockier een afgeketste bal snoeihard achter Sam van der Ven slaan, tegen de zijplank. De eerste vijf minuten waren volledig voor België." © hockey.nl.

Trouw: "Dit was onvoorzien op Nederlands hockeyfeestje" "Wat een Nederlands hockeyfeestje had moeten worden, en een toonbeeld van het nieuwe karakter van Oranje dit EK, liep uit op een oorwassing door de Belgen: 0-5", schrijft Trouw. "Gelukkig hebben we nog een wedstrijd om dit te herstellen. Het moest een afrekening met het verleden worden, maar het werd juist een pijnlijke herinnering daaraan. Nederland-België, een reprise van de halve finale op de Olympische Spelen, resulteerde gisteravond in een vernederend verlies voor de formatie van bondscoach Max Caldas."



Zelden klonk de speaker zo ontregeld toen de pauze was aangebroken. Dit was onvoorzien op een Nederlands hockeyfeestje. De wedstrijd tegen België bracht steeds meer pijnlijke herinneringen naar boven bij Oranje. Tijdens de vorige ontmoeting, de halve finale van de Olympische Spelen in Rio, verloor Nederland eveneens op ontluisterende wijze van The Red Lions (3-1). Grootste pijnpunt tijdens die ontmaskering: het gebrek aan teamgeest bij de Nederlandse hockeyers. Caldas hield zichzelf nadien een spiegel voor, net als zijn spelers. Ze spaarden zichzelf daarbij niet. "Ik werd niet blij van wat ik in de spiegel zag na Rio", zei Caldas voor het EK. "Ik ontdekte dat ik mijn spelers niet volledig vertrouwde en was niet de persoon die ik ben."



Dat is nu veranderd, willen de spelers en coach doen geloven. De Nederlandse hockeyers koesteren het authentieke karakter van ieder individu, heet het. Tevens is gewerkt aan een nieuwe hiërarchie, waarin er drie leiders zijn (Van Ass, Van der Weerden en Bakker), en leiderschap boven aanvoerderschap gaat. "Het is keihard werken, maar we staan allemaal volledig achter hetgeen waar we mee bezig zijn - in goede en slechte tijden", vertelde Van Ass nog na de ruime overwinning tegen Spanje (7-1). "Die harmonie hebben we eerder ook gekend. Alleen dat heeft vorige zomer een deukje opgelopen." Gisteravond moest dat 'deukje' verwerkt worden. Maar de missie faalde hopeloos. De Belgische specialist Luypaert verhevigde de pijn in het vierde kwart met een voltreffer uit een strafcorner: 4-0. Het resulteerde in een hoop frustratie. © volkskrant.nl. © Trouw.