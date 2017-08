Red Panthers hebben genoeg aan draw tegen Spanje

Werner Thijs

22/08/17 - 06u00

EK hockey De Red Panthers moesten gisteren in Amsterdam nog even bekomen van hun duel tegen Nederland. Zestig minuten achter een bal aanhollen is immers best vermoeiend.

"Niemand hield kwaaltjes aan de wedstrijd over, maar alle speelsters stonden een dag later wel op het lijstje van de kiné", aldus Barbara Nelen, die desondanks tevreden op de 1-0 nederlaag terugblikt. "Dankzij een uitstekende communicatie bleven we een volledige wedstrijd gestructureerd verdedigen. En dat frustreerde de Nederlanders."



De Panthers beginnen vandaag in polepositie aan het laatste pouleduel tegen Spanje. Een gelijkspel is voldoende om door te stoten naar de halve finale. In dat geval strijden de hockeyvrouwen tot en met zaterdag om de medailles. Nelen is alvast tevreden dat shoot-outs de wedstrijd vandaag niet kunnen beslissen. "Inderdaad een opluchting, want in het verleden liep dat net iets te veel mis. We speelden tijdens de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe twee keer tegen Spanje en telkens was winnen mogelijk (0-1 en 1-1, red.). We moeten straks gewoon voluit voor de volle buit gaan."



Nelen vierde zondag haar 26ste verjaardag en maakte als 'ancien' al enkele mooie toernooien mee. Ook zij is onder de indruk van de sfeer in het Wagener Stadion. "Tijdens het WK 2014 in Den Haag zat het publiek veel verder van het veld, dit is veel intenser. Dit toernooi doet me qua beleving wat denken aan het EK in Boom. Nu nog hopen dat we net als in 2013 ook de halve finale halen."