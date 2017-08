Bondscoach Oranje na 5-0: "Dit kan gebeuren"

Bewerkt door: PL

21/08/17 - 22u14 Bron: ANP

Oranje druipt af, Max Caldas (midden) kijkt gelaten voor zich uit. © anp.

EK hockey

Bondscoach Max Caldas was niet uit het lood geslagen na de forse nederlaag van de Nederlandse hockeymannen tegen de Red Lions. "Dit kan gebeuren. Maar we gaan hier echt nog wel drie wedstrijden spelen", zo nam Caldas bij de NOS alvast een voorschot op het bereiken van de EK-finale.



Caldas complimenteerde zijn spelers zelfs. "Ze zijn blijven knokken en tot het laatst hebben we kansen weten te creëren. Dat hebben we goed gedaan. Het was niet onze dag wat het afwerken betreft. Maar hier worden we alleen maar sterker van."



Er kan ook worden geleerd van de nederlaag, vond Caldas. "We zijn misschien iets te rustig begonnen. Pas bij een achterstand zijn we gaan aanzetten. Daardoor liepen we achter de feiten aan."