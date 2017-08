Red Lions vernederen Oranje (5-0) en stormen naar halve finale EK hockey

Door: Mike De Beck

21/08/17 - 21u30

© photo news.

Onze hockeymannen hebben een uitstekende zaak gedaan op het EK hockey. In het hol van de leeuw veegden ze de vloer aan met topland Nederland. De bijzonder efficiënte Red Lions boekten een overtuigende 5-0-zege en zijn al na twee groepswedstrijden zeker van een plek in de halve finale.

Slechts een keer wisten onze hockeymannen op een groot toernooi te winnen van Nederland. En dat in de voorbije 19 onderlinge duels, maar die ene nederlaag hakte er wel fel in bij onze noorderburen. We hebben het dan uiteraard over die halve finale op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 3-1 werd het toen in het voordeel van de Red Lions.



Het hoeft dan ook niet gezegd dat het oranje legioen voor eigen volk uit was op revanche. Het waren echter de Red Lions die op voorsprong kwamen. Nog geen vijf minuten waren er gespeeld wanneer Dockier met succes kon uithalen. Toch luistert de man van dat eerste kwartier naar de naam Vincent Vanasch. Nederland kwam stevig opzetten, maar botste keer op keer op het sluitstuk van de Belgen. Lees ook Goed nieuws voor Red Lions: Oostenrijk en Spanje in evenwicht

Ook in het tweede kwartier verzamelde Nederland heel wat strafcorners, maar veel kansen puurde het daar niet uit. Integendeel zelfs, het was België dat de voorsprong verdubbelde. Alweer Dockier slalomde zich een weg tussen twee Nederlanders om via de voet van de doelman raak te treffen. Zijn tweede al van de avond. Het werd een ferme domper om te verwerken voor onze noorderburen die zelfs voor rust tegen een 3-0-achterstand aankeken. Thomas Briels werkte een diepe bal bijzonder knap af. De Nederlanders tegen het canvas gemept. Dat heet dan efficiëntie. © photo news.