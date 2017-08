Derby der Lage Landen op EK hockey: "Heel Nederland wil revanche op België"

WERNER THYS

Eén jaar en vijf dagen na het allerstrafste moment uit het Belgische hockey - de 3-1 zege van de Red Lions in de halve finale van de Olympische Spelen tegen Nederland - staan beide landen vanavond voor het eerst in een officiële wedstrijd opnieuw tegenover elkaar. De Belgen moeten deze keer in het hol van de leeuw een op revanche belust Oranje trotseren.

© photo news. © photo news. De Lions openden zaterdag het EK met een 4-1-zege tegen Oostenrijk. Een opwarmertje. Loïck Luypaert, die zijn 26ste verjaardag vierde, trof twee keer vanop strafcorner raak. In de tweede helft verspeelden de Belgen niet te veel energie. De ruststand was dan ook meteen de eindstand. Het grote werk komt er vanaf vanavond aan met de knaller tegen thuisland Nederland. In negentien officiële duels kon België slechts één keer winnen van Oranje. Die ene zege kwam er uitgerekend vorig jaar tijdens de Olympische Spelen. Hockeyland Nederland was er doodziek van. "De laatste jaren hebben jullie keihard gewerkt, wij hebben te veel op onze lauweren gerust", klinkt het in Nederlandse hockeykringen. "We dachten te lang dat alles vanzelf bleef gaan."



Lions-kapitein Thomas Briels kan het best schetsen hoe hard die nederlaag bij onze noorderburen aankwam. Briels speelde zeven jaar bij Oranje-Zwart en is beste maatjes met enkele Nederlandse internationals. "De Nederlandse spelers waren er écht kapot van, het was een mokerslag", zegt Briels. "Na Rio trok ik met Oranje-speler Sander Baart op vakantie. Maar over hockey werd er geen moment gepraat. Het zat allemaal nog te diep."



De revanchegevoelens zijn groot bij Nederland. Alleen goud op dit EK in eigen land kan de wrange nasmaak van de gemiste medaille in Rio ietwat doen afnemen. "Nederland is er dan ook helemaal klaar voor", bevestigt Briels. "Het land is hockeygek en wil zo vlug mogelijk zijn plaats aan de absolute top weer innemen. De Nederlandse internationals hebben een jaar naar deze week toegeleefd en willen niet ontgoochelen. Bondscoach Caldas paste zijn spelsysteem aan. Van mandekking ging het naar zoneverdediging en dat bleek de laatste wedstrijden een succes." Lees ook Duitsland heeft ticket voor halve finales op EK hockey al beet

