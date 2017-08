Red Panthers verliezen met kleinste verschil van Nederland

Bewerkt door: XC

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft zijn tweede wedstrijd in groep A op het EK hockey in Nederland verloren. Het gastland, 's werelds nummer één, was in Amstelveen met 1-0 te sterk, een stand die al bij de rust op het bord stond. De Red Panthers hebben dinsdag tegen Spanje genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de halve finales.