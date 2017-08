Red Panthers verliezen met kleinste verschil van Nederland

Bewerkt door: XC

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft zijn tweede wedstrijd in groep A op het EK hockey in Nederland verloren. Het gastland, 's werelds nummer één, was in Amstelveen met 1-0 te sterk, een stand die al bij de rust op het bord stond. De Red Panthers hebben dinsdag tegen Spanje genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de halve finales.

Bondscoach Niels Thijssen: Fier op onze jongste speelsters"

"Ik ben fier op het resultaat en de manier waarop onze meisjes hun defensieve taken hebben uitgevoerd", zei de Nederlander. "We hebben natuurlijk vooral verdedigend gespeeld, en dat zijn we niet gewoon, maar we kunnen tegen de beste speelsters van de wereld het spel niet open gooien. Ik ben ook fier dat onze jongste speelsters zich niet hebben laten beïnvloeden door de omgeving."



Tegen Spanje, tiende op de ranking, heeft België (FIH 14) genoeg aan een draw om door te stoten. "Het wordt 50/50", denkt Thijssen. "De Spanjaarden kunnen snel spelen, maar onze verdediging heeft vandaag bewezen dat we kunnen standhouden tegen de beste aanvalsters. Bij ons kan het collectieve de doorslag geven. Tijdens het recente oefentoernooi in Spanje zijn we flink wat wijzer geworden. Dat zal ons van pas komen in dit beslissend duel."



"We hebben solide gespeeld en gewonnen. België heeft zich ingegraven en op die manier de schade beperkt", zei de Nederlandse bondscoach Alyson Annan op haar beurt na de match. "Je kunt hier geen monsterscores verwachten. We speelden beter in de openingswedstrijd tegen Spanje. Die Belgische vrouwen waren best goed", moest de uit Australië afkomstige Annan toegeven. "Hard en verbeten en met een hele goede conditie."



Jill Boon ziet de Panthers vertrouwen putten uit de partij van zondag. "Dit geeft ons een 'boost' en belooft het beste voor het vervolg van het toernooi. Het was niet eenvoudig verdedigen tegen de nummer 1 van de wereld, maar het was en goeie test, zeker voor de jongeren. Op het wedstrijdbegin na zijn we nooit overdonderd."



Volgens Panthers-kapitein Anouk Raes hebben de Belgen nu het mentale voordeel tegen Spanje. "We wisten wat we moesten doen en dat we met een kleine nederlaag de match van dinsdag met een voordeel zouden beginnen. Maar het is ook een mentale opsteker. We hebben onze defensieve kwaliteiten getoond. Nu moeten we recupereren en ons voorbereiden op Spanje."