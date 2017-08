DM

20/08/17 - 19u44

© photo news.

De Duitse nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 7) heeft zich op het EK in Nederland als eerste geplaatst voor de halve finales.

De Duitse vrouwen klopten in hun tweede groepswedstrijd Engeland (FIH 2) met 1-0, en hebben zes punten. Ierland (FIH 16) en Schotland (FIH 17), die hun eerste partij verloren en in hun tweede onderling 0-0 gelijkspeelden, kunnen Duitsland in de stand niet meer bijbenen.



Duitsland, waar oud-Red Lion Xavier Reckinger T2 is, speelt dinsdag tegen Ierland om groepswinst.