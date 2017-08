Ook Spanje haalt fors uit tegen Tsjechië op EK hockey

Door: redactie

20/08/17 - 14u39

De Spaanse nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 10) heeft op het EK in Nederland in groep A Tsjechië (FIH 24) geklopt met 7-1.

Na het eerste kwart, waarin Spanje drie keer scoorde via Salvatella (6.), Garcia (10.) en Lopez (13.), was de wedstrijd al gespeeld. Opnieuw Garcia (41., op pc), Guinea (53.), Carlota Petchame (56., op pc) en Berta Bonastre (57.) diepten nadien de kloof uit. Hanzlova (44e) redde tussendoor de eer voor Tsjechië.



De Spaanse vrouwen verloren hun eerste groepsmatch tegen Nederland (3-1), terwijl de Red Panthers zaterdag makkelijk afrekenden met Tsjechië (6-0). België speelt later op zondag zijn tweede wedstrijd tegen Nederland, de nummer een van de wereld.



De top twee van de poule stoot door naar de halve finales. België en Spanje tellen momenteel elk drie punten, maar de Panthers (+6) hebben een beter doelpuntensaldo dan Spanje (+4). Als de Belgen hun duel met olympisch vicekampioen Nederland verliezen met meer dan twee goals verschil, moeten ze dinsdag de laatste groepsmatch tegen Spanje winnen om door te stoten. Het doelpuntensaldo is immers in het geval van gelijke punten doorslaggevend.