Red Lions openen EK met eenvoudige winst tegen Oostenrijk

Een doelpuntenfestival zoals tegen Egypte (10-0) en Zuid-Afrika (9-1) tijdens de World League in Johannesburg werd het niet, maar zoals verwacht hadden de Belgische hockeymannen in hun openingsduel op het EK in Amsterdam geen problemen met het moedige en vooral stugge Oostenrijk: 4-1. De ruststand bleek meteen de eindstand.

Het was Sébastien Dockier die na vijf minuten de score voor de hockeymannen opende. Hij werkte een voorzet van Cédric Charlier af. Twee minuten later was het echter even schrikken voor de Lions. De Oostenrijkers, die twee jaar geleden zilver veroverden op het WK indoorhockey en technisch dus wel hun mannetje staan, verrasten de Belgische defensie en Alexander Bele lukte de gelijkmaker. De Oostenrijkse vreugde was echter van korte duur: de jarige Loïck Luypaert - hij vierde gisteren zijn 26ste verjaardag - sleepte een strafcorner keihard voorbij een kansloze Oostenrijkse keeper.



In het tweede kwart hadden de Lions het aanvankelijk moeilijk om voorbij de Oostenrijkse defensie te geraken. Pas aan het einde van de eerste helft maakten de jongens van bondscoach Shane McLeod definitief het verschil. Met een gekruist schot scoorde Thomas Briels het derde Lions-doelpunt en vlak voor het rustsignaal was het opnieuw Luypaert die zich op strafcorner trefzeker toonde (4-1).



Lions controleren, maar geen monsterscore

Na de pauze beperkten de zilveren medaillewinnaars van Rio zich tot het controleren van de wedstrijd. In het derde kwart ging het balletje vlot van stick naar stick, maar tot grote kansen kwam het niet. Ook in het laatste kwart kregen we hetzelfde scenario.



De Belgen beëindigden de wedstrijd met tien man, want met nog vijf minuten op de klok kreeg Victor Wegnez een gele kaart. Veertig seconden voor affluiten kreeg Oostenrijk de kans op een tweede treffer, maar keeper Vincent Vanasch redde de Oostenrijkse strafcorner.



Morgen hebben de Lions, die niet in Amsterdam maar net boven Haarlem in Bloemendeel logeren, een ganse dag om de kraker van maandagavond tegen Nederland voor te bereiden.



België startte met Vincent Vanasch, Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Felix Denayer, Simon Gougnard, Victor Wegnez, Florent Van Aubel, Thomas Briels en Amaury Keusters. Daarna kwamen Tom Boon, Sébastien Dockier, Cédric Charlier, Arthur De Sloover en Augustin Meurmans in. Manu Stockbroekx bleef uit voorzorg met een lichte kuitblessure aan de kant.