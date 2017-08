Bondscoach Red Panthers heeft selectie voor het EK rond

DM

10/08/17 - 14u08 Bron: Belga

© belga.

Niels Thijssen, bondscoach van de Belgische vrouwenploeg, heeft zijn selectie vrijgegeven voor het EK hockey in Amsterdam (18-27 augustus).

© belga.

De selectie bestaat uit vertrouwde namen als Jill Boon, Aisling D'Hooghe (een van de twee goalies), Barbara Nelen en kapitein Anouk Raes. Manon Simons en Emma Puvrez maken geen deel uit van de selectie zodat zij kunnen deelnemen aan het EK onder 21 jaar in Valencia (28/08-3/09).



Michelle Struijk die enkele dagen voor de start van de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe gekwetst raakte aan haar hand, is helemaal hersteld en zit opnieuw in de selectie.



De Red Panthers spelen op het EK in hun groep tegen Tsjechië (19/8), Nederland (20/8) en Spanje (22/8).



De selectie (in alfabetische volgorde):



Maureen Beernaert, Jill Boon, Louise Cavenaille, Aisling D'Hooghe (GK), Aline Fobe, Alix Gerniers, Lien Hillewaert, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Sophie Limauge, Joanne Peeters, Anouk Raes (K), Elena Sotgiu (GK), Michelle Struijk, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Anne-Sophie Weyns