Red Lions leggen India nipt over de knie in oefeninterland

De Belgische hockeymannen (FIH-5) hebben in Boom met 1-0 (rust: 0-0) gewonnen van India (FIH-6) in een vriendschappelijk interland. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd na 60 minuten gescoord door Tom Boon via een strafcorner.