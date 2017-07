Na winst gisteren, verliezen Red Panthers nu wel van 's werelds nummer één

DM

30/07/17 - 17u34 Bron: Belga

© @BELRedPanthers.

De Belgische vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft in een tweede oefenwedstrijd in en tegen Nederland (FIH 1) met 4-0 verloren. Oranje nam zo revanche voor de 0-1 nederlaag van gisteren, ook in het Nederlandse Schiedam.