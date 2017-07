Red Panthers krijgen uitnodiging voor gloednieuwe Hockey Pro League

XC

28/07/17 - 15u06 Bron: Belga

De Belgische hockeyvrouwen mogen deelnemen aan de Hockey Pro League, een nieuwe prestigieuze landencompetitie. Dat heeft de Internationale Hockeybond FIH vandaag op zijn website bevestigd.

Na het afhaken van India was er een plaats vrijgekomen en België stond als eerste reserve aangeduid. Bij de mannen is België automatisch verzekerd van startrecht. Daar gaat de plek van India naar het Spaanse team.



De Hockey Pro League start in 2019 en wordt gespeeld tussen januari en juni in de vorm van heen- en terugwedstrijden tussen negen landen. De Belgische vrouwen (FIH 14) zullen het opnemen tegen Argentinië (FIH 3), Australië (FIH 5), China (FIH 8), Engeland/Groot-Brittannië (FIH 2), Duitsland (FIH 7), Nederland (FIH 1), Nieuw-Zeeland (FIH 6) en de Verenigde Staten (FIH 4). De tegenstanders van de Red Lions (FIH 5) zijn Argentinië (FIH 1), Australië (FIH 2), Engeland/Groot-Brittannië (FIH 7), Duitsland (FIH 3), Nederland (FIH 4), Nieuw-Zeeland (FIH 8), Pakistan (FIH 14) en Spanje (FIH 9).



De komende maanden zal meer info worden versterkt over dit nieuwe hockeyformat, inclusief het speelschema, zo laat de FIH weten. De federatie zou samen met het IOC de mogelijkheid onderzoeken om via het nieuwe toernooi tickets aan te bieden voor deelname aan de Spelen van 2020 in Tokio.