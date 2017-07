Red Lions vernederen Duitsers in finale World League

Door: redactie

23/07/17 - 20u04 Bron: Belga

© getty.

De Belgische mannen hebben vanavond de eindzege op zak gestoken in het toernooi om de halve finale van de World League in Johanensburg. In de finale rekenden de Red Lions met maar liefst 1-6 af met Duitsland. De Belgen namen zo fors revanche voor de 2-3 nederlaag tegen Duitsland in de groepsfase.

Van Doren bracht de Lions na veertien minuten op voorsprong, waarna Duitsland snel tegenscoorde via Grambusch (16.), op strafcorner. Vervolgens stond er geen maat meer op de troepen van bondscoach McLeod. Treffers van Boon (20.) op strafcorner, Keusters (22.) en Charlier (27.) zorgden voor een 1-4 ruststand in het voordeel van de Lions.



Ook in de tweede helft had Duitsland nog maar weinig in de pap te brokken. Doelpunten van Charlier (58.) en Mermans (59.) legden de eindstand vast op een vernederende 1-6.



Het belangrijkste doel van de Belgische hockeymannen, voor aanvang van het toernooi in Johannesburg, was het bereiken van de halve finales in Zuid-Afrika en zo de kwalificatie voor het WK. Dat lukte door in de kwartfinales Nieuw-Zeeland (FIH 8) te kloppen met 2-0. Na de 2-1 in de halve finale tegen Australië (FIH 2) bereikten de Lions de finale.



De volgende afspraak voor de Belgische hockeymannen is het EK in Amsterdam (19-27 augustus).