Red Lions plaatsen zich voor finale World League hockey na zege tegen Australië

YP

21/07/17 - 20u49 Bron: Belga

Cedric Charlier met aanvoerder Thomas Briels. © getty.

De Belgische hockeymannen (FIH 5) hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de finale van het toernooi voor de World League in Johannesburg. De Red Lions klopten Australië (FIH 2) met 2-1. Het toernooi in Johannesburg geldt als de halve finales van de World League.

De Belgische doelpunten kwam van de sticks van Cedric Charlier (22.) en Amaury Keusters (36.). Australië kon slechts tegenprikken langs Hayward (45.). Woensdag verzekerden de troepen van bondscoach Shane McLeod zich al van een WK-ticket door in de kwartfinales in Johannesburg Nieuw-Zeeland (FIH 8) te kloppen met 2-0.



In de finale treffen de Lions zondag Duitsland (FIH 3). De Duitsers waren in hun halve finale na shoot-outs (3-4) te sterk voor Spanje (FIH 10). De wedstrijd was na reguliere speeltijd op 1-1 geëindigd.



België en Duitsland kwamen elkaar al tegen in de groepsfase. De Duitsers wonnen toen met 2-3, tevens de enige nederlaag voor de Lions in de groepsfase.



Enkele weken na de halve finales van de World League wacht de Red Lions het EK in Amsterdam (19-27 augustus).