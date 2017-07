België klopt Nieuw-Zeeland en heeft WK-ticket beet

YP

19/07/17 - 20u15 Bron: Belga

Tom Boon nam één van de twee goals voor zijn rekening. © getty.

De Belgische hockeymannen (FIH-5) hebben zich vandaag in de halve finales van de World League in Johannesburg verzekerd van een ticket voor het WK 2018. In de kwartfinales van het toernooi versloegen de Red Lions Nieuw-Zeeland (FIH-8) met 2-0 (rust: 2-0).

De troepen van bondscoach Shane McLeod schoten sterk uit de startblokken. Al na vijf minuten zorgden Sébastien Dockier (3.) en Tom Boon (5.), de topschutter uit de groepsfase, voor een dubbele voorsprong. De Belgen bleven de betere ploeg, maar kwamen niet meer tot scoren.



Behalve voor de halve finales van het toernooi in Johannesburg, kwalificeerden de Red Lions zich voor het WK 2018 in India, waarvoor olympisch kampioen Argentinië (FIH-1), Canada (FIH-11), Engeland (FIH-7), Maleisië (FIH-14) en Nederland (FIH-4) al geplaatst waren. Ook Australië (FIH-2), Spanje (FIH-10) en Duitsland (FIH-3) zijn als halvefinalisten in Johannesburg zeker van een WK-ticket.



Voor een finaleticket in Johannesburg neemt België het vrijdag (19u00) op tegen het voorlopig ongeslagen Australië. De 'Kookaburras' namen in hun kwartfinale met 4-0 de maat van Egypte (FIH-19).



De Belgen eindigden in de groepsfase op de tweede plaats in poule B na zeges tegen Egypte, Ierland (FIH-9) en Zuid-Afrika (FIH-15). Tegen groepswinnaar Duitsland moesten de Belgen nipt de duimen leggen (2-3).



Enkele weken na de halve finales van de World League wacht de Red Lions het EK in Amsterdam (19-27 augustus).