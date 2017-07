Red Lions verpletteren Zuid-Afrika en staan in kwartfinales World League hockey

DM

De Belgische hockeymannen (FIH 5) hebben in de World League in Johannesburg flink uitgehaald tegen gastland Zuid-Afrika (FIH 15). De Red Lions wonnen hun laatste groepswedstrijd met 1-9 (rust: 0-7).

België ging in het hol van de leeuw verschroeiend van start. Voor een vol stadion scoorden Alexander Hendrickx (3.), Nicolas De Kerpel (7.), Thomas Briels (17. en 25.), Sébastien Dockier (27.), Loïck Luypaert (28.) en Cédric Charlier (29.). Na de pauze namen de troepen van bondscoach Shane McLeod wat gas terug. Dockier (33.) dikte de score verder aan tot 0-8, maar dat was het laatste Belgische doelpunt in het derde kwart. Matthew Guise-Brown (35.) bracht de Zuid-Afrikanen tussendoor op het scorebord. In het slotkwart legde Gauthier Boccard (59.) de 1-9 eindstand vast.



Eerder versloegen de Red Lions Egypte (FIH 19) met 10-0 en Ierland (FIH 9) met 6-2. Tegen Duitsland (FIH 3) moesten de Belgen nipt de duimen leggen (2-3). De Belgische hockeymannen eindigen op de tweede plaats in poule B achter de ongeslagen Duitsers. Ook Ierland en Egypte stoten door naar de kwartfinales, Zuid-Afrika is uitgeschakeld.



Voor een plaats in de halve finales en een rechtstreeks ticket voor het WK 2018 in India neemt België het woensdag (18u00) op tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8), het nummer drie uit poule A.



Enkele weken na de halve finales van de World League wacht de Belgen het EK in Amsterdam (19-27 augustus).