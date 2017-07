Red Lions verliezen van Duitsland in World League hockey

SW

15/07/17 - 20u08 Bron: Belga

De Belgische hockeymannen (FIH 5) hebben vandaag met 2-3 verloren van Duitsland (FIH 3) op de halve finales van de World League in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

In hun derde wedstrijd in groep B keken de Belgen op het halfuur tegen een 0-1 achterstand aan. Twee minuten later zorgde Arthur Van Doren voor de gelijkmaker. Simon Gougnard (40.) bracht de Belgen vervolgens op voorsprong. Met een omgezette strafcorner en een treffer van Dieter-Enrique Linnekogel trokken de Duitsers uiteindelijk nog het laken naar zich toe.



Eerder versloegen de Red Lions in poule B Egypte (FIH 19) met 10-0 en Ierland (FIH 9) met 6-2. Maandag wacht de troepen van Shane McLeod een duel met gastland Zuid-Afrika (FIH 15).



De Belgen, die al zeker zijn van een ticket voor de kwartfinales, staan samen met Ierland op de tweede plaats met zes punten. Leider Duitsland is na drie wedstrijden nog ongeslagen. De top vier van elke poule stoot door naar de kwartfinales, die volgende week dinsdag (18 juli) op het programma staan.



Enkele weken na de halve finales van de World League wacht de Belgen het EK in Amsterdam (19-27 augustus).