Red Lions ruim voorbij Ierland op World League

11/07/17 - 20u14 Bron: Belga

Tom Boon scoorde drie keer voor de Red Lions. © afp.

De Belgische hockeymannen zijn in Johannesburg geslaagd voor hun eerste echte test in de halve finales van de World League. In hun tweede duel in groep B haalden de Red Lions (FIH-5) het met 6-2 van Ierland (FIH-9).