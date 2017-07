Red Lions starten met monsterzege tegen Egypte aan halve finales World League

MH

9/07/17

De Belgische hockeymannen zijn foutloos begonnen aan de halve finales van de World League. In hun eerste duel in groep B versloegen de Red Lions (FIH 5) vandaag in Johannesburg Egypte (FIH 19) met 10-0.