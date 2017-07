Red Lions verpletteren Japan in laatste voorbereidingswedstrijd

Door: redactie

7/07/17 - 11u08

Tom Boon. © TDW.

De Belgische hockeymannen (FIH 5) hebben in het Zuid-Afrikaanse Randburg in hun laatste voorbereidingswedstrijd voor de halve finales van de World League (8-23 juli) brandhout gemaakt van Japan (FIH 16). De Red Lions wonnen met liefst 10-1. Zondag (om 16u00) beginnen de Lions aan hun toernooi met een partij tegen Egypte (FIH 19).

De Red Lions, die maandag arriveerden in Zuid-Afrika, klopten Japan dankzij goals van Tom Boon (2x op strafcorner), Thomas Briels, Amaury Keusters, Felix Denayer (op strafcorner), Victor Wegnez, Gauthier Boccard en Sébastien Dockier.



Na de partij van zondag tegen Egypte spelen de Lions ook nog tegen Ierland (dinsdag 11 juli om 18u00), Duitsland (zaterdag 15 juli om 18u00) en gastland Zuid-Afrika (maandag 17 juli om 18u00).



De vier eerste landen in de poule stoten door naar de kwartfinales.



Enkele weken na de halve finales van de World League wacht de Belgen het EK in Amsterdam (19-27 augustus).