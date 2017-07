Red Panthers eindigen op achtste plaats na nederlaag tegen Spanje: "Mijn speelsters moeten 'leren' winnen"

MH

2/07/17 - 14u09 Bron: Belga

Alix Gerniers - arhieffoto © belga.

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) is vandaag achtste geworden op de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe. De Red Panthers trokken na shoot-outs (1-4) aan het kortste eind tegen Spanje (FIH 10) in hun laatste klassementswedstrijd.

Lucia Jimenez zorgde in de 19e minuut voor de openingstreffer. Dankzij Louise Versavel (55.), na een strafcorner, sleepten de Belgen nog shoot-outs uit de brand. Elena Sotgiu verving in doel Aisling D'Hooghe, maar zij kon niet verhinderen dat de Spanjaarden viermaal raak troffen. Aan Belgische zijde was alleen Stéphanie Vanden Borre succesvol, Versavel en Jill Boon misten.



De troepen van bondscoach Niels Thijssen verloren eerder in de poulefase met 0-1 van Spanje. België speelde tegen de Spanjaarden voor de zevende stek na de 1-5 nederlaag tegen Australië (FIH 4) van zaterdag.



Ook al na shoot-outs tegen Zuid-Korea

Donderdag verloren de Red Panthers in de kwartfinales ook al na shoot-outs van Zuid-Korea (FIH 8). Daardoor grepen ze naast het finaletoernooi van de World League, voorbehouden aan de top vier. Het toernooi in Sint-Lambrechts-Woluwe geldt tevens als kwalificatietoernooi voor het WK 2018 in Londen. Gastland Engeland en de vijf continentale kampioenen zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De overige tien tickets gaan naar de tien hoogst gerangschikte landen van de halve finales van de World League, voor zover die niet al zeker zijn van WK-kwalificatie dankzij de voornoemde criteria.



"We hebben in de groepsfase topmomenten gekend tegen wereldtoppers Australië en Nieuw-Zeeland", legde Thijssen uit. "We mogen tevreden zijn van ons toernooi tot en met de kwartfinales. Maar vanaf dan ging het bergafwaarts. Dat is één van de grootste lessen die we nog moeten leren. Net in de laatste wedstrijden, die er het meeste toe deden, zijn we niet kalm gebleven. We moeten willen vechten tot het absolute einde. Als we als team willen verbeteren, moeten we nog 'leren' winnen. We moeten absoluut elke wedstrijd willen winnen, ook tegen landen die normaal gezien sterker zijn dan ons."



"Elk land werkt op een bepaalde manier", aldus Thijssen. "En het klopt dat onze speelsters op dit moment in die specifieke situaties snelheid en daadkracht missen. We gaan dat zeker bespreken. Gezien het belang van de shoot-outs zou het misschien een goed idee zijn om ze te integreren in het clubhockey. Zo raken de meisjes meer vertrouwd met het fenomeen."



Later op de dag spelen Italië en Australië nog voor de vijfde plaats. Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea kruisen de degens met als inzet de derde plaats. In de finale staat Nederland tegenover China.