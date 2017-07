Red Panthers verliezen weer van Australië en kampen nu om zevende plaats

Bewerkt door: PL

De Belgische vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft de klassementswedstrijd tegen Australië (FIH 4) met 1-5 verloren in de de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zondag spelen de Red Panthers om 11u15 tegen Spanje (FIH 10) om de zevende plaats.

Kathryn Slattery opende in de vierde minuut de score. Bij de rust stond het 0-3 na treffers van Maddy Fitzpatrick en Georgina Morgan, telkens na strafcorner. Na de pauze zorgde Madi Ratcliffe voor de 0-4. Louise Versavel milderde nog op strafcorner, waarna Emily Smith de eindstand vastlegde. De troepen van bondscoach Niels Thijssen speelden in de groepsfase ook al tegen Australië, toen trokken de 'Hockeyroos' met 0-1 aan het langste eind.



De Panthers spelen zondag om de zevende plaats tegen Spanje. Vanmiddag was Italië (FIH 16) na shoot-outs te sterk voor de Spanjaarden, die eerder in de poulefase met 0-1 wonnen van de Belgen.