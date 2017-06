Red Panthers verliezen van Spanje en zien groepszege aan zich voorbijgaan

Door: redactie

27/06/17 - 22u37 Bron: Belga

Alix Gerniers (r) versus Berta Bonastre, die een strafcorner benutte voor het enige punt van de partij. © getty.

World League hockey De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft met 0-1 verloren van Spanje (FIH 10) op de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe. In de kwartfinales nemen de Red Panthers, die op de derde plaats eindigen in hun poule, het op tegen Zuid-Korea (FIH 9), de tweede uit groep A.

Na een aftastend wedstrijdbegin zorgde Barbara Nelen voor het eerste gevaar, haar poging ging net naast. Daarop besloot Judith Vandermeiren na een lange run op de Spaanse doelvrouw. De gietende regen zorgde voor een zwaar veld, maar toch kwamen de technisch onderlegde Spanjaarden er verschillende keren goed uit. Doelvrouw Aisling D'Hooghe redde tweemaal, ze was kansloos op de streep van Berta Bonastre (24.) na een strafcorner: 0-1. Voor de pauze bestookte Spanje nog tweemaal het doel van de Belgen, zonder evenwel te scoren.



De troepen van bondscoach Niels Thijssen, die wisten dat ze bij een zege groepswinnaar zouden worden, kwamen scherp uit de kleedkamer, met hun eerste twee strafcorners tot gevolg. Maar een teveel aan slordigheden zorgde ervoor dat de Red Panthers de nul niet van het scorebord kregen. De Belgen zagen de tijd wegtikken en zagen zo de groepszege aan zich voorbijgaan.



De Belgen sluiten de groepsfase af op de derde plaats. Ze tellen in poule B zes punten, drie punten minder dan Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Spanje telt zes punten, maar de Red Panthers hebben een beter doelsaldo. Het puntenloze Maleisië is de rode lantaarn. De Red Panthers verloren eerder met 0-1 van Australië (FIH 4), waarna ze Maleisië (FIH 22) met 9-0 verpletterden en een 1-0 stuntzege boekten tegen Nieuw-Zeeland (FIH 5).



De top vier van het toernooi plaatst zich voor de finale van de World League in Auckland (18-26 november). Als gastland Nieuw-Zeeland niet bij de eerste vier eindigt, gaat alleen de (op de FIH-ranking) hoogst gerangschikte vierde over de twee halve finales naar de finale. Het toernooi in Sint-Lambrechts-Woluwe geldt ook als kwalificatietoernooi voor het WK 2018 in Londen. Een plaats in de kwartfinales kan al volstaan voor een WK-ticket. Gastland Engeland en de vijf continentale kampioenen zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De overige tien tickets gaan naar de tien hoogst gerangschikte landen van de halve finales van de World League, voor zover die niet al zeker zijn van WK-kwalificatie dankzij de voornoemde criteria.