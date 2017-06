Red Panthers verpletteren Maleisië

XC

24/06/17 - 18u03 Bron: Belga

© getty.

De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 14) heeft zijn tweede groepswedstrijd met 0-9 gewonnen tegen Maleisië (FIH 22) op de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe. De Belgen staan zo heel dicht bij de kwartfinales en een ticket voor het WK 2018 in Londen.

Oooooh this feels great... crazy game with a lot of quality, penalty strokes & goals... thank you for the support #masbel #hwl2017 #hockey pic.twitter.com/vfkLC1GpFI

De Red Panthers moesten voluit voor een zege gaan tegen de Maleisiërs. De op papier minst sterke ploeg uit de poule verloor eerder van Australië (3-0) en Spanje (3-1). Bondscoach Niels Thijssen zag zijn team al snel op voorsprong komen. Anne-Sophie Weyns opende de score na twee minuten met een backhandslag. Bij de eerste strafcorner was het voor de tweede keer prijs dankzij Aline Fobe: 0-2. In het tweede kwart kwam België 0-3 voor via aanvoerster Anouk Raes, na een snel uitgevoerde counter. De Belgen kregen nog een strafbal, maar Stephanie Vanden Borre miste oog in oog met de Maleisische doelvrouw. Vlak voor de pauze dreigde Maleisië met een tweede en derde strafcorner, maar de Belgische defensie stond pal. Ook in de tweede helft bleven de Belgen dominant. Het gastland kreeg nog drie strafballen. Vanden Borre zette er nu wel twee om en ook Jill Boon trof raak: 0-6. Anouk Raes (2x) en Emma Puvrez zorgden nog voor de zware 0-9-eindstand. In poule B telt België drie punten na twee wedstrijden, donderdag gingen de Belgen na een verdienstelijke wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Australië (FIH 4). De 'Hockeyroos' verloren deze namiddag met 2-0 van Nieuw-Zeeland (FIH 5). Nieuw-Zeeland en Australië delen de leiding met zes punten. Spanje (FIH 10) telt net als België drie punten. Maleisië is puntenloos laatste. Morgen spelen de Red Panthers om 16u tegen Nieuw-Zeeland (FIH 5), dinsdag volgt om 20u45 het duel met Spanje (FIH 10). De Belgen moeten bij de eerste vier van hun groep eindigen om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De top vier van het toernooi plaatst zich voor de finale van de World League in Auckland (18-26 november). Als gastland Nieuw-Zeeland niet bij de eerste vier eindigt, gaat alleen de (op de FIH-ranking) hoogst gerangschikte vierde over de twee halve finales naar de finale. Het toernooi in Sint-Lambrechts-Woluwe geldt ook als kwalificatietoernooi voor het WK 2018 in Londen. Een plaats in de kwartfinales kan al volstaan voor een WK-ticket. Gastland Engeland en de vijf continentale kampioenen zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK. De overige tien tickets gaan naar de tien hoogst gerangschikte landen van de halve finales van de World League, voor zover die niet al zeker zijn van WK-kwalificatie dankzij de voornoemde criteria.

Niels Thijssen, bondscoach van de Belgische hockeyvrouwen, was uiteraard erg tevreden met de 9-0 overwinning tegen Maleisië in de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe.



Twee dagen na de 0-1 nederlaag tegen Australië, herpakten de Red Panthers zich tegen de Maleisiërs. "Ik kan alleen maar supertevreden zijn. De vroege treffers van Anne-Sophie Weyns en Aline Fobe hebben ons vleugels gegeven en hebben zeker geholpen qua energie", zei Thijssen. "We wisten op voorhand dat Maleisië geen gemakkelijke tegenstander zou zijn. In tegenstelling tot de match tegen Australië hadden we vaak de bal en moesten we het spel maken. De speelsters hebben me verrast dat ze dit op deze manier kunnen. Puur resultaatgericht zat er veel druk op deze wedstrijd, we wisten dat we die moesten winnen om ons waarschijnlijk te plaatsen voor het WK."



Dankzij de duidelijke zege zijn de Red Panthers zo goed als zeker van de kwartfinales, kwalificatie voor de laatste acht kan voldoende zijn voor een ticket voor het WK 2018 in Londen (afhankelijk van onder meer resultaten continentale kampioenschappen). "Eigenlijk willen we niet verder kijken dan de twee wedstrijden die we nu gespeeld hebben", bleef de Nederlander voorzichtig. "In de continentale kampioenschappen kunnen nog heel rare dingen gebeuren. Griekenland heeft zich in 2004 ook uit het niets tot Europees kampioen voetbal gekroond, zoiets kan in het hockey ook gebeuren."