Australië start met zege tegen Maleisië in World League

21/06/17 - 20u55 Bron: Belga

© getty.

In de groep van de Red Panthers is Australië (FIH 4) goed begonnen aan de halve finale van de World League hockey, op de terreinen van La Rasante in Sint-Lambrechts-Woluwe. De Australische vrouwen klopten Maleisië (FIH 22) met 3-0.

Maddy Fitzpatrick benutte twee penaltycorners, waarna Georgina Morgan - eveneens met een strafcorner - de eindstand vastlegde op 3-0. Later op de avond nemen Nieuw-Zeeland (IFH 5) en Spanje (FIH 10) het nog tegen elkaar op. Donderdag openen de Red Panthers (FIH 14) hun toernooi met een confrontatie tegen Australië.



In groep A won Nederland (FIH 1) met 4-0 van Schotland (FIH 17). China (FIH 8) en Italië (FIH 16) deelden de punten in een 2-2 gelijkspel. Het vijfde team in groep A is Zuid-Korea (FIH 9).



De tien teams werden ingedeeld in twee groepen. De eerste vier teams in het klassement stoten door naar de kwartfinales, die gespeeld worden op donderdag 29 juni.