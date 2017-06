Florent van Aubel en Dorian Thiéry haken af bij Red Lions

XC

20/06/17 - 18u53 Bron: Belga

Florent van Aubel. © belga.

Florent van Aubel en Dorian Thiéry verdwijnen uit de selectie van de Belgische mannenploeg voor de halve finales van de World League hockey in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg (8-23 juli). Hun plaatsen worden ingenomen door Amaury Keusters en Alexander Hendrickx.

Van Aubel sukkelt al sinds het slot van de Belgische competitie met de knie en blijft hinder ondervinden. Na een 'grondige evaluatie door de medische staf' is beslist de speler van Dragons wat extra weken rust en revalidatie te gunnen. Zijn plaats in de aanval wordt ingenomen door Amaury Keusters. Van Aubel is in principe wel inzetbaar voor het EK in het Nederlandse Amstelveen, eind augustus.



Dorian Thiéry ontbreekt voor beide toernooien. De Leopoldspeler brak gisteren op training een beentje in de linkervoet en wordt vervangen door verdediger Alexander Hendrickx.