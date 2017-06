Pakkend verhaal uit hockey: doelvrouw nationale ploeg lijdt aan slepende ziekte

Door: redactie

20/06/17 - 06u22

© belga.

In een gesprek met de Franstalige krant Le Soir verklaart Aisling D'Hooghe (22), doelvrouw van de Red Panthers, dat ze reeds sinds haar prille jeugd aan Multiple Sclerose (MS) lijdt.

© belga.

"Op 6-jarige leeftijd werd ik op een ochtend wakker en constateerde ik dat ik alles dubbel zag en dat ik amper kon praten en gaan", vertelt D'Hooghe in Le Soir. "Ik werd meteen gehospitaliseerd en verbleef drie maanden in het ziekenhuis, waar ik aan allerlei testen werd onderworpen. Aanvankelijk werd er aan een kankertumor gedacht, pas achteraf bleek het om MS te gaan."



Sindsdien wordt D'Hooghe uiteraard van kortbij medisch opgevolgd. "Er werd me door de artsen meteen aangeraden om veel aan sport te doen", aldus D'Hooghe, die donderdag met de Red Panthers aan de halve finale van de World League in Sint-Lambrechts-Woluwe begint. "Tot mijn zestien jaar kreeg ik dagelijks inspuitingen. Toen het effect van die dagelijkse injecties verminderde, kreeg ik een nieuw product dat wekelijks diende toegediend te worden. Zeer pijnlijk, want het waren intramusculaire inspuitingen. Tijdens de Spelen van Londen 2012 was het mijn Red Panthers-teamgenoot Alix Gerniers die de inspuitingen plaatste. De laatste jaren - en na een nieuwe reeks testen - neem ik pillen tegen de ziekte." Een half jaar geleden vertelde D'Hooghe haar verhaal aan de spelersgroep. "Enkele speelsters waren nog niet op de hoogte", aldus de doelvrouw. "Sindsdien behandelen ze me niet anders en daar ben ik hen dankbaar voor. Ik geniet ook niet van een voorkeursbehandeling en train zoals alle andere meisjes. En als ik moe ben of hoofdpijn heb, ga ik gewoon vroeger slapen. Ik heb met mijn ziekte leren leven."



D'Hooghe doet haar verhaal om lotgenoten een hart onder de riem te steken. "Met deze getuigenis wil ik andere personen die aan de ziekte lijden ervan overtuigen dat ze een normaal leven kunnen leiden." Of ze angst heeft voor de toekomst ? "Ik denk er niet te veel over na. Ik probeer van dag tot dag te leven en zolang alles goed gaat, ben ik blij."