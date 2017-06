Red Panthers ontmoeten vanaf donderdag wereldtop in Brussel

Bewerkt door: PL

Woensdag start op de terreinen van La Rasante in Sint-Lambrechts-Woluwe de finale van de World League hockey voor vrouwenteams. De Red Panthers (FIH-14) zijn de eerste dag vrij. Voor hen begint het toernooi donderdag met een wedstrijd tegen Australië (FIH-4). Daarna volgen duels tegen Maleisië (FIH-22/zaterdag), Nieuw-Zeeland (FIH-5/zondag) en Spanje (FIH-10/dinsdag).

In de andere groep zijn wereldkampioen Nederland (FIH-1), China (FIH-8), Zuid-Korea (FIH-9), Italië (FIH-16) en Schotland (FIH-17) ondergebracht. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales, die op donderdag 29 juni op het programma staan. De halve finales worden op zaterdag 1 juli gespeeld, de finale op zondag 2 juli.



De top vier plaatst zich voor de finale van de World League in Auckland (18-26 november). Als gastland Nieuw-Zeeland niet bij de eerste vier eindigt, gaat alleen de hoogst geplaatste vierde over de twee halve finales naar de finale. Het toernooi geldt ook als kwalificatietoernooi voor het WK 2018. Een plaats in de kwartfinales kan al volstaan voor een WK-ticket.



De Belgische hockeyfederatie maakt er sinds 2012 een gewoonte van om bijna jaarlijks een internationaal toernooi te organiseren. In 2012 vond het olympisch kwalificatietoernooi voor vrouwen in Kontich plaats, in 2013 ontving Boom het EK, een jaar later speelden de junioren hun EK in Waterloo en in 2015 konden zowel de mannen als de vrouwen voor een halve finale van de World League naar Brasschaat. Antwerpen is in 2018 gaststad voor het EK zaalhockey voor mannen en in 2019 voor het EK grashockey (mannen en vrouwen).