Manon Simons vervangt geblesseerde Michelle Struijk in Hockey World League

16/06/17 - 20u51 Bron: Belga

Manon Simons (links) in actie tegen Nederland. © anp.

Michelle Struijk zal de volgende weken niet aantreden in de halve finales van de Hockey World League. De Red Panther van Antwerp liep gisteren een handbreuk op in de vriendschappelijke interland tegen Italië (2-1 winst voor België) en is out voor het toernooi. Bondscoach Niels Thijssen roept Herakles-speelster Manon Simons op als vervangster.