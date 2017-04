De rebel in de beste hockeyspeler ter wereld: "Als je enkel je boetes betaalt, ben je echt goedkoper af"

SG

John-John Dohmen werd in februari nog verkozen tot de beste hockeyspeler ter wereld. De 29-jarige Brusselaar, al tien jaar bij de Waterloo Ducks, droomt stilaan van een buitenlands avontuur en heeft in een interview met De Zondag raad voor de Rode Duivels: "Ze hebben weliswaar het potentieel om wereldkampioen te worden, maar spelen te weinig voor het team."

Als er iets is wat er opvalt bij de Red Lions, de nationale hockeyploeg, is het wel de teamspirit. Het volkslied voor de match wordt steevast in beide talen gezongen en ook op het veld vechten de spelers voor elkaar. Een ogenschijnlijk groot verschil met de Rode Duivels, iets wat Dohmen beaamt. "Wij hebben geen ster in het team. Het team is de grote ster. Iedereen speelt met volle overgave. De Rode Duivels hebben het potentieel om wereldkampioen te worden, maar spelen te weinig voor het team. Als ze winnen, is dat omdat bepaalde spelers individueel het verschil maken."



"We houden bijvoorbeeld geregeld een 'circle of trust'. Dan zitten we samen in een cirkel en beoordelen we elkaars sterke en zwakke punten. Niemand verlaat de ruimte zonder zijn gedacht te zeggen. Je mag natuurlijk antwoorden op de kritieken. In het begin was dat niet evident. In iemands gezicht kritiek geven, is niet gemakkelijk. Maar na een tijdje voel je dat dat een verschil maakt. Je leert elkaar echt kennen."