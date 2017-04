Red Panthers verliezen opnieuw oefenduel van Duitsland

Door: redactie

15/04/17 - 15u50 Bron: Belga

© belga.

Voor de tweede dag op rij hebben de Belgische hockeyvrouwen in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland aan het kortste eind getrokken. In het Nederlandse Venlo werd het vandaag 0-2. Gisteren verloor de selectie van Niels Thijssen op dezelfde locatie met 3-4.



De oefenwedstrijden kaderen in de voorbereiding van de halve finales in de World League, van 21 juni tot 2 juli in Sint-Lambrechts-Woluwe.