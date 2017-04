Red Panthers mikken op ticket voor WK 2018

Bewerkt door: XC

De Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) heeft vandaag de halve finale van de World League vrouwenhockey voorgesteld. Die vindt van 21 juni tot 2 juli plaats in Sint-Lambrechts-Woluwe. "We zijn klaar", liet de voorzitter van de organiserende club La Rasante optekenen op een persconferentie.

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 14) werden ingedeeld in een zware groep met Australië (FIH 4), Nieuw-Zeeland (FIH 5), Spanje (FIH 10) en Maleisië (FIH 22). Toch beogen de Belgen één van de tien tickets voor het WK 2018 in Londen. Die gaan naar de beste tien teams over de twee toernooien die geen ticket als gastland of continentaal kampioen versieren. Als gastland India zich tot Aziatisch kampioen kroont, worden er in de World League elf tickets voor het WK verdeeld. In theorie volstaat in Sint-Lambrechts-Woluwe een plek in de top vijf voor WK-kwalificatie.



De Red Panthers klopten maandagavond op La Rasante olympisch kampioen Groot-Brittannië met 2-1 in een oefeninterland. Voor de Panthers was het hun eerste duel onder nieuwe bondscoach Niels Thijssen, die twee weken geleden de fakkel van Ageeth Boomgaardt overnam. Dinsdagnamiddag volgt een tweede duel met de Britten.