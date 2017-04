Panthers willen terug op de voorgrond

Werner Thys

11/04/17 - 17u54

© photo news.

De ontgoocheling van Brasschaat 2015, waar naast een ticket voor de Spelen in Rio werd gegrepen, doorspoelen en zich plaatsen voor het WK 2018 in Londen: dat is straks de opdracht voor de Red Panthers en coach Niels Thijssen tijdens de halve finale van de World League op het terrein van La Rasante in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Volledig in de schaduw van de Red Lions konden de nationale hockeyvrouwen, momenteel veertiende op de wereldranglijst, zich de voorbije twee jaar focussen op dit belangrijk toernooi. De Panthers kunnen het zich immers niet permitteren om een tweede grote afspraak op rij te missen. Twee weken geleden viel het verrassende nieuws dat de Nederlandse Ageeth Boomgaardt, pas in functie sinds juni 2016, er als bondscoach de brui aan gaf ."Op het vlak van trainingen, structuren en planning heeft Ageeth zeker iets bijgebracht", zegt technisch directeur Adam Commens. "Tijdens de stage in Zuid-Afrika bleek echter dat ze met haar technische staf niet op dezelfde golflengte zat. Ze vond het zelf beter om op te stappen. De keuze voor Niels Thijssen als opvolger was logisch. Hij was al een periode bondscoach ad interim en kent de speelsters door en door. Op lange termijn willen we met de meisjes richting het succes van de Red Lions."



Van de tien landen die in Sint-Lambrechts-Woluwe de halve finale van de World League spelen krijgen de beste vijf zeker een ticket voor het WK. Omdat volgend jaar het WK met zestien landen wordt gespeeld mogen we er echter vanuit gaan dat zelfs het achtste land nog de trip naar Londen mag maken. Het komt er dus vooral op aan om de laatste plaats in de poule van vijf te vermijden. Lees ook Ageeth Boomgaardt stopt als bondscoach Red Panthers

Red Panthers treffen Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Maleisië