Red Panthers treffen Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Maleisië

10/04/17

World League hockey De Red Panthers kennen hun opponenten in de halve finale van de World League vrouwenhockey, die van 21 juni tot 2 juli in Sint-Lambrechts-Woluwe plaatsvindt. Ze wisten al een tijdje dat ze in een zware groep met Australië, Nieuw-Zeeland en Spanje zaten, nu is daar met Maleisië een vierde tegenstander bijgekomen.