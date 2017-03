Red Panthers in zware groep met Australië, Nieuw-Zeeland en Spanje

SG

16/03/17 - 06u31 Bron: Belga

World League De Red Panthers (FIH-14) werden in een zware groep met Australië (FIH-4), Nieuw-Zeeland (FIH-5), Spanje (FIH-10) en een land uit de tweede ronde uitgeloot voor de halve finale van de World League vrouwenhockey, die van 21 juni tot 2 juli in Sint-Lambrechts-Woluwe plaatsvindt. In de andere groep zitten Nederland (FIH-1), China (FIH-8), Zuid-Korea (FIH-9) en twee landen die zich via de tweede ronde moeten plaatsen.