Red Panthers sluiten winterstage af met gelijkspel tegen Zuid-Afrika

Door: redactie

3/02/17 - 21u29

Jill Boon. © photo news.

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 14) zijn in een vriendschappelijke interland in Kaapstad niet verder geraakt dan een 3-3 gelijkspel tegen Zuid-Afrika (FIH 13). Anouk Raes, Alix Gerniers en Jill Boon tekenden voor de Belgische doelpunten.

De Red Panthers gaven een 1-2 voorsprong uit handen en gingen met een 3-2 achterstand het slotkwart in. Boon, die haar 250e wedstrijd speelde voor België, scoorde met een stroke de gelijkmaker.



De partij tegen Zuid-Afrika was de laatste van zeven oefenwedstrijden die de vrouwen van bondscoach Ageeth Boomgaardt tijdens hun winterstage afwerkten. Tegen China (FIH 8) behaalde Belgë een overwinning (1-0), een nederlaag (1-2) en een draw (2-2). Maandag wonnen de Belgen al met 1-0 van Zuid-Afrika. Ze werkten ook twee duels af tegen Chili (FIH 19). Het eerste eindigde op 4-3 winst, het tweede op 0-0.



De Red Panthers bereiden zich voor op hun halve finale van de World League, die in juni doorgaat op de velden van La Rasante (Sint-Lambrechts-Woluwe).