Red Lions kloppen Zuid-Afrika voor derde keer

Door: redactie

2/02/17 - 17u20 Bron: Belga

Cobbaert scoorde voor de Red Lions. © belga.

De Belgische hockeymannen (FIH-5) hebben in hun derde en laatste oefenduel in Kaapstad tegen Zuid-Afrika (FIH-15) een 0-3 overwinning geboekt. Cobbaert en De Kerpel (beiden vanop strafcorner) zorgden voor de Belgische goals.

Maandag en woensdag speelden de Lions ook al twee keer tegen Zuid-Afrika. Zowel maandag (3-2) als woensdag (7-4) trokken onze landgenoten aan het langste eind. Vorige week verloren de zilveren medaillewinnaars van de Spelen in Rio wel hun eerste oefenduel op Zuid-Afrikaanse bodem met 5-2 van Europees kampioen en vicewereldkampioen Nederland (FIH-3).



De Belgische hockeyvrouwen (FIH-14) haalden het in Kaapstad in hun derde oefenwedstrijd in een week tegen China (FIH-8) met 0-3. Steenackers, Fobe en Gerniers zorgden voor de Belgische doelpunten. Vorige week donderdag (2-2 gelijkspel) en woensdag (2-1 nederlaag) oefenden de vrouwen van bondscoach Ageeth Boomgaardt ook al tegen China. Vrijdag spelen de Red Panthers nog eens tegen Zuid-Afrika (FIH-13), waarvan maandag met 1-0 gewonnen werd. Ze werkten ook al twee duels af tegen Chili (FIH-19). Het eerste eindigde vrijdag op 4-3 winst, het tweede zondag op 0-0. De Red Panthers bereiden zich voor op hun halve finale van de World League, die in juni doorgaat op de velden van La Rasante (Sint-Lambrechts-Woluwe).